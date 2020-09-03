Башкирия получила 5 инновационных рентген-аппаратов

Меньше излучения, больше мобильности. Лечебные учреждения республики получили пять инновационных рентген-аппаратов. Оборудование закуплено в рамках национального проекта «Здравоохранение». Стоимость одной установки – 6 миллионов 300 тысяч рублей.
Компактный размер, небольшой вес, интуитивный интерфейс. Это медицинское оборудование нового поколения. Теперь он на вооружении специалистов пятой городской больницы. Конструктивные особенности позволяют доставить его прямо к кровати пациента.
Параметры на сенсорной панели регулируются в зависимости от веса человека, изображение передается на электронные носители через Wi-Fi. Раньше лаборант делал снимок, проявлял его, затем нёс к врачу на описание, а сама процедура занимала не менее 20 минут. Теперь всё делается в десять раз быстрее.
Кроме этого, новый рентген-аппарат более чувствителен. К примеру, он увидит опухоль величиной в пять-шесть миллиметров. Старый аппарат замечал такое, если размеры новообразования были от одного сантиметра.
На мониторе можно рассмотреть изображение под любым углом. Врач меняет чёткость картинки, регулирует так называемый позитив и негатив. Проверить можно любую область мягких тканей или костей, в прямом смысле слова, от макушки до пят.
Ещё один несомненный плюс нового рентген-аппарата – возможность сразу передавать сделанные снимки по сети Интернет и консультироваться с другими специалистами. К тому же врачи успели оценить удобство техники в работе с ковид-больными. Компактное оборудование проще в обслуживании, с ним может справиться один медицинский работник, а благодаря его мобильности у тяжелобольных людей появилась возможность получить помощь в палате.