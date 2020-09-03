Башкирия получила 5 инновационных рентген-аппаратов

Меньше излучения, больше мобильности. Лечебные учреждения республики получили пять инновационных рентген-аппаратов. Оборудование закуплено в рамках национального проекта «Здравоохранение». Стоимость одной установки – 6 миллионов 300 тысяч рублей.

Компактный размер, небольшой вес, интуитивный интерфейс. Это медицинское оборудование нового поколения. Теперь он на вооружении специалистов пятой городской больницы. Конструктивные особенности позволяют доставить его прямо к кровати пациента.

Мы были вынуждены перевозить тяжелых пациентов на каталках в рентген-кабинет, перекладывать их на стол, что осложняло работу и могло ухудшить состояние пациента. Татьяна Лисовская, заместитель главного врача городской клинической больницы №5

Параметры на сенсорной панели регулируются в зависимости от веса человека, изображение передается на электронные носители через Wi-Fi. Раньше лаборант делал снимок, проявлял его, затем нёс к врачу на описание, а сама процедура занимала не менее 20 минут. Теперь всё делается в десять раз быстрее.

Излучение меньше, удобно – не надо проявлять, что исключает брак пленки. Разиля Афзалова, рентген лаборант городской клинической больницы №5

Кроме этого, новый рентген-аппарат более чувствителен. К примеру, он увидит опухоль величиной в пять-шесть миллиметров. Старый аппарат замечал такое, если размеры новообразования были от одного сантиметра.

На мониторе можно рассмотреть изображение под любым углом. Врач меняет чёткость картинки, регулирует так называемый позитив и негатив. Проверить можно любую область мягких тканей или костей, в прямом смысле слова, от макушки до пят.