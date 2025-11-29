В Мишкинской ЦРБ появился передвижной рентген-аппарат

Проявка не требуется, снимок на мониторе. В Мишкинской центральной районной больнице появился передвижной рентген-аппарат «Парус». Медицинское оборудование может использоваться не только в специальном помещении, но и в палатах, что очень удобно при диагностике тяжелобольных пациентов.