В Мишкинской ЦРБ появился передвижной рентген-аппарат

Проявка не требуется, снимок на мониторе. В Мишкинской центральной районной больнице появился передвижной рентген-аппарат «Парус». Медицинское оборудование может использоваться не только в специальном помещении, но и в палатах, что очень удобно при диагностике тяжелобольных пациентов.
Аппарат при этом синхронизирован с системой искусственного интеллекта. Врач, таким образом, может проверить правильность своего диагноза.
Помимо рентгеновского аппарата, в распоряжение Мишкинской ЦРБ поступил современный УЗИ-аппарат, комплекс суточного мониторирования ЭКГ и артериального давления и не только. Центральная районная больница обслуживает порядка 18,5 тыс. населения. В муниципалитете функционирует 32 фельдшерско-акушерских пункта и три врачебные амбулатории.