Мэр Стерлитамака вновь обвинил деревенских студентов в вандализме

«Просто у меня уже крик души» — такими громкими словами Владимир Куликов, мэр Стерлитамака, начал пост в социальных сетях с обвинением молодежи в вандализме. По словам чиновника, деревенские студенты продолжают портить город. Теперь это доказала полиция.

Владимир Куликов уже не первый раз возмущается поведением студентов-первокурсников. По его словам, они ведут себя как вандалы и разрушают то, что так долго строилось для комфорта горожан. Мэр Стерлитамака отметил, что «город – наш общий дом», но не все осознают серьёзность этого утверждения.

Это не пустые слова. Случаев вандализма у нас предостаточно. И часы чугунные в сквере сломали, и скамейки новые с корнем вырывали, и туи посаженные выкапывали. Полиция установила личности тех, кто на аллее по ул. Худайбердина светильники-«камыши» сломал. Это были студенты-первокурсники, которые приехали из близлежащих районов учиться в наш город. И повели себя вот так, как настоящие варвары. Владимир Куликов

Владимир Куликов добавил, что не считает всю молодежь варварами и не обвиняет всех в разрушении города. Однако у тех, кто был замечен за нарушением порядка, очень хочется спросить «приходя в домой, они так же себя ведут, тоже начинают всё крушить?».

Разумеется, это не значит, что вся наша молодёжь такая. Я всегда говорю и уверен в том, что молодёжь у нас замечательная – и отзывчивая, и творческая, и патриотичная. Город – это живой организм, и как он будет жить и развиваться, зависит от каждого из нас. Владимир Куликов

Мэр Стерлитамака уже обвинял деревенскую молодежь в порче города. Владимир Куликов рассказал художникам о том, что приезжие разрушают арт-объекты, поэтому создавать настоящее искусство в Стерлитамаке затруднительно.