Мэр Стерлитамака вновь обвинил деревенских студентов в вандализме

«Просто у меня уже крик души» — такими громкими словами Владимир Куликов, мэр Стерлитамака, начал пост в социальных сетях с обвинением молодежи в вандализме. По словам чиновника, деревенские студенты продолжают портить город. Теперь это доказала полиция.
Владимир Куликов уже не первый раз возмущается поведением студентов-первокурсников. По его словам, они ведут себя как вандалы и разрушают то, что так долго строилось для комфорта горожан. Мэр Стерлитамака отметил, что «город – наш общий дом», но не все осознают серьёзность этого утверждения.
Владимир Куликов добавил, что не считает всю молодежь варварами и не обвиняет всех в разрушении города. Однако у тех, кто был замечен за нарушением порядка, очень хочется спросить «приходя в домой, они так же себя ведут, тоже начинают всё крушить?».
Мэр Стерлитамака уже обвинял деревенскую молодежь в порче города. Владимир Куликов рассказал художникам о том, что приезжие разрушают арт-объекты, поэтому создавать настоящее искусство в Стерлитамаке затруднительно.
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