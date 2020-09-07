Власти Башкирии ответили на жалобы о невкусной еде в школах

Сегодня, 7 сентября, на оперативном собрании в Правительстве Башкирии ответили на немногочисленные жалобы на питание в школах. Напомним, в прошедшие выходные появилась информация о том, что дети голодают в школе, так как не могут есть школьную еду.

Все школьные столовые работают в штатном режиме. Ученики 1-4 классов питаются бесплатно по всей Башкирии. Однако недовольство качеством питания у родителей возникает. В правительстве отметили, что меню согласовано с Госкомторговлей и Роспотребнадзором, главный вопрос — культура семейного питания. Некоторые ребята просто не привыкли к полезной и здоровой еде.

Все жалобы и обращения рассматриваются в частном порядке. Также разрабатывается специальный электронный модуль, который поможет родителям оставлять свои рекомендации о качестве питания в школах. А Радий Хабиров призвал подключать к контролю школьного питания родительские комитеты.