Власти Башкирии ответили на жалобы о невкусной еде в школах

Сегодня, 7 сентября, на оперативном собрании в Правительстве Башкирии ответили на немногочисленные жалобы на питание в школах. Напомним, в прошедшие выходные появилась информация о том, что дети голодают в школе, так как не могут есть школьную еду. 

Все школьные столовые работают в штатном режиме. Ученики 1-4 классов питаются бесплатно по всей Башкирии. Однако недовольство качеством питания у родителей возникает. В правительстве отметили, что меню согласовано с Госкомторговлей и Роспотребнадзором, главный вопрос — культура семейного питания. Некоторые ребята просто не привыкли к полезной и здоровой еде. 

Все жалобы и обращения рассматриваются в частном порядке. Также разрабатывается специальный электронный модуль, который поможет родителям оставлять свои рекомендации о качестве питания в школах. А Радий Хабиров призвал подключать к контролю школьного питания родительские комитеты. 

Может, нам родительские комитеты активнее подключать? Пришли, посмотрели, как готовится, неожиданные проверки в том числе. И родителей подключать, чтобы они объясняли детям, что да, такое питание в школах, может быть, не жаренное как привыкли. 

Радий Хабиров