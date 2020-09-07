В Уфе мать-сектантку осудили за истязание детей

Громкое дело о матери-сектантке завершилось в суде. Напомним, в апреле прошлого года Элину С. обвинили в избиении собственных детей. К тому же женщина заставляла ребят читать запрещенную литературу и возила на странные сеансы.

Пока велось расследование дела, Элина успела побывать в СИЗО, но вскоре была отпущена под домашний арест. Гражданский муж и отец детей рассказал, как женщина с особой жестокостью избивала детей, заставляла читать сомнительную литературу, а также возила на сеансы «Ритмологии». После того, как агрессивную мать выпустили из следственного изолятора, у детей произошёл нервный срыв – они очень боялись, что мама придёт и снова начнёт истязательство.

Сегодня стало известно, что Кировский районный суд признал Элину С. виновной. Ей назначили наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. В общем, нерадивую мать осудили на 4 года заключения.