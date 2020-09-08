Стала известна личность скончавшейся в лесу девушки из Башкирии

3 сентября26-летняя жительница Белебея вышла из дома и пропала без вести. На поиски девушки отправились волонтёры и добровольцы. Но найти живой пропавшую не удалось.

Тело несчастной нашли в лесу в трёх километрах от родного дома. Рядом с погибшей были обнаруженыдве предсмертные записки. Издание «КП-Уфа» сообщает, что стала известна личность так рано ушедшей девушки.

26-летняя погибшая работала водителем автобуса. В свободное время она помогала бездомным животным, была активной зоозащитницей. Знакомые и близкие отзываются о несчастной как о доброй и отзывчивой девушке. У погибшей остались двое детей.