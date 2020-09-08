В Октябрьском завершается капремонт хирургического корпуса 1-й больницы

В 1-й больнице Октябрьского завершается капитальный ремонт хирургического корпуса. В медучреждении постройки начала 50-х годов прошлого века полностью заменили крышу и обновили фасад. Но более внушительные изменения внутри.
Деревянные межэтажные перекрытия заменили на монолитные, а старые многоместные палаты стали комфортабельнее – в каждой есть отдельный санузел и душ. Полностью обновили инженерные коммуникации и модернизировали систему вентиляции. Особое внимание уделили и вопросам безопасности.
Несмотря на большие обновления, сохранен и уникальный внутренний интерьер – колоны, лестницы и лепнина. Обновленный 1-й хирургический корпус больницы будет рассчитан на 54 койкоместа. Здесь также будут размещены отделения эндоскопии и функциональной диагностики. Вскоре установят мебель и оборудование. Открытие ожидается к концу года.