В Октябрьском завершается капремонт хирургического корпуса 1-й больницы

В 1-й больнице Октябрьского завершается капитальный ремонт хирургического корпуса. В медучреждении постройки начала 50-х годов прошлого века полностью заменили крышу и обновили фасад. Но более внушительные изменения внутри.

Деревянные межэтажные перекрытия заменили на монолитные, а старые многоместные палаты стали комфортабельнее – в каждой есть отдельный санузел и душ. Полностью обновили инженерные коммуникации и модернизировали систему вентиляции. Особое внимание уделили и вопросам безопасности.