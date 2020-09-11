В Башкирии завершились поиски пропавших подростков

В Иглинском районе завершили поиски двух пропавших подростков. 13-летняя Любовь Крашенинникова и 12-летний Данил Глимянов ушли из дома 10 сентября. Ребята сами позвонили спасателям из леса, потому что наткнулись на болото.

К счастью, подростков нашли живыми и здоровыми. Известно, что ребята решили прогулять школу и пошли в лес. Из дома без предупреждения они уходят не первый раз. Правда в этот раз их путешествие пошло не по плану.