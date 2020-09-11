Появились новые подробности смерти модели из Башкирии

33-летняя уроженка Башкирии Галина Фёдорова трагически погибла в Италии. Девушка разбилась на лодке о камни на острове Сардиния. Стали известны новые подробности трагического инцидента.

Галина прибыла в Италию из Франции по приглашению знакомого фотографа. Девушка была популярной эротической моделью. Пара арендовала лодку для путешествия в море по прибрежной части. Молодые люди решили искупаться и поставили лодку на якорь, но ту всё равно унесло от них почти на девять метров.

На помощь застрявшим отправились спасатели. Спутнику Галины удалось помочь через полчаса, а саму девушку нашли в воде уже в бездыханном состоянии. Местное издание L'Unione Sarda подтверждает, что Галина утонула. Делом серьёзно занялись сотрудники правоохранительных органов. На лодке была найдена бутылка из-под шампанского, а прокуратура возбудила уголовное дело по статье «непредумышленное убийство».