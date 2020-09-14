Стали известны подробности пропажи 18-летней девушки в Уфе

Полина нуждаетсяв медицинской помощи. Волонтёры отмечают, что каждая минута важна, так как время для девушки может быть губительно. Полину не могут найти с 11 сентября. Более суток волонтёры и просто неравнодушные уфимцы искали её и в природе, и городе.