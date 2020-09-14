Стали известны подробности пропажи 18-летней девушки в Уфе

Накануне, 13 сентября, волонтёры «Лиза Алерт Башкортостан» объявили о начале новых поисков. В Уфе пропала 18-летняя Полина Шуткова. Поиски пропавшей нужно завершить как можно скорее.
Полина нуждаетсяв медицинской помощи. Волонтёры отмечают, что каждая минута важна, так как время для девушки может быть губительно. Полину не могут найти с 11 сентября. Более суток волонтёры и просто неравнодушные уфимцы искали её и в природе, и городе.
Была одета: бордовая куртка, черная юбка до колен, черные плотные колготки, черные туфли.
Приметы Полины: рост 170 см, среднего телосложения, волосы светлые, глаза зеленые.
Если вам известно местонахождении пропавшей, просим сообщить по номерам телефонов: 02 (для стационарных), 020 (для мобильных), 8 927 969 89 19 (дежурный номер РОО "Поиск Детей - Уфа"), 8 996 106 56 69.