В Башкирии упавшего со скалы ребёнка спасла гостья республики

В августе в Нуримановском районе Башкирии произошёл несчастный случай с участием ребёнка. 12-летний мальчик сорвался с Красных Скал недалеко от посёлка Павловка. На помощь к пострадавшему пришла 27-летняя жительница Нефтюганска, которая приехала в Башкирию отдохнуть с семьёй.

Спасительница пострадавшего подростка, рассказала изданию ugra-news.ru, что ей было действительно страшно находиться на скалах. Они с семьёй увидели лежащего внизу мальчика, а потом к ним подбежали друзья пострадавшего и попросили помощи. Смелая гостья республики спустилась вниз к ребёнку и оказала первую помощь. У подростка оказалась сломана нога, тогда женщина наложила шину, замотала открытую рано футболкой, сняла с ноги кроссовок, пока она совсем не отекла.

В какой-то момент у мальчика начали синеть губы, а все бутылки воды, что скидывали сверху очевидцы, или летели дальше, или разбивались о камни. К счастью, вскоре приехали спасатели, которые аккуратно и профессионально вытащили ребёнка, а потом и его спасительницу. Профессионалы отметили, что женщина совершенно правильно оказала первую помощь пострадавшему ребёнку.

Фарит Гумеров, председатель Госкомитета РБ по ЧС, направил жительнице северного города ведомственную медаль «За доблесть», а также пригласил летом вновь погостить в Нуримановском районе.

Сама женщина работает мастером ногтевого сервиса, у неё есть любящий муж и трое замечательных детей.

Пострадавший подросток пережил операцию, а сейчас идёт на поправку, учится на дистанционном обучении и совсем скоро будет восстанавливать навыки хождения.