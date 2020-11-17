Жители Уфы в третий раз заметили грузовик с медотходами

Жители села Максимовка под Уфой вновь заметили фуру с медицинскими отходами. Напомним, очевидцы уже третий раз наблюдают за тем, как неизвестные оставляют отходы в заброшенном гараже.

Среди медотходов были замечены салфетки, склянки и шприцы с кровью. Кому принадлежит эта кровь и насколько опасны отходы – до сих пор неизвестно. Накануне, 16 ноября, уфимцы вновь забили тревогу, заметив знакомый грузовик.

Впервые на проблему обратила внимание член Курултая Башкирии Лия Хафизова и общественные деятели. Мешки с отходами выгружают ночью, видимо, стараясь не попасться на глаза прохожим. А на вопрос «откуда привезены мешки» сотрудники в противочумных костюмах ничего ответить не могут.