В Башкирии выявили рекордное количество заболевших пневмонией

Министерство здравоохранения Башкирии озвучило новые данные по заболевшим и рассказало об эпидемиологической ситуации в регионе. За сутки было зарегистрировано рекордное количество заболевших внебольничной пневмонией.

За сутки данный диагноз поставили ещё 389 пациентам. Это самый высокий суточный показатель за всё время пандемии. При это выписано с выздоровлением было 375 человек.