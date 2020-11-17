В Башкирии выявили рекордное количество заболевших пневмонией

Министерство здравоохранения Башкирии озвучило новые данные по заболевшим и рассказало об эпидемиологической ситуации в регионе. За сутки было зарегистрировано рекордное количество заболевших внебольничной пневмонией.
За сутки данный диагноз поставили ещё 389 пациентам. Это самый высокий суточный показатель за всё время пандемии. При это выписано с выздоровлением было 375 человек.
Также за последние сутки выявили ещё одну смерть от осложнений, вызванных коронавирусом. За всё время пандемии официально скончались 69 пациентов с подтвержденным COVID-19.