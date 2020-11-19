В Уфе задержали 25-летнего парня, который сбил полицейского

25-летнему уфимцу, который сбил сотрудника ГИБДД при задержании, предъявлено обвинение. Напомним, 3 ноября молодого человека пытались задержать на улице Менделеева за многочисленные нарушения ПДД.

Инспекторы ГИБДД попросили молодого водителя остановиться, но вместо этого парень лишь нажал на газ, при этом сбив полицейского и ограждение. Ему удалось скрыться с места аварии. Парня объявили в федеральный розыск.

Сегодня, 19 ноября, стало известно, что нарушитель найден и обвинён в «применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти». Парня заключили под стражу.