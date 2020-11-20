Студент из Башкирии занял первое место в Международном форуме, посвященном обращению с ТКО

Радмир Мирзаматов из Башкирии стал обладателем первого места в Международном конкурсе. Студент аграрного университета представил свою модель того, как можно сортировать и утилизировать бытовые отходы. О юноше и его успехах рассказали в Министерстве природопользования и экологии РБ.
Радмир Мирзаматов представил на научном форуме свою работу по экономическому обоснованию раздельного сбора и утилизации ТКО на примере своего вуза - БашГАУ. Он вместе с другими студентами под руководством научного руководителя доктора технических наук, профессора Наила Минигазимова провел исследования морфологического состава твердых коммунальных отходов в общежитиях, изучил расчет стоимости сдачи вторичных материальных ресурсов, которые образуются на территории аграрного университета.
Начальник сводно-аналитического отдела Минэкологии РБ Ринат Фаткуллин, поздравив Радмира с победой, отметил, что все эти исследования и предложения студентов БашГАУ будут активно применяться на практике для улучшения благоприятной окружающей среды.
Именно в Башкирском государственном аграрном университете впервые в республике в марте текущего года был запущен новый социально-образовательный экологический проект «Студенты за раздельный сбор отходов», а также подписано соглашение о сотрудничестве в области экологии между Минэкологии РБ и ФГБУ ВО «Башкирский государственный аграрный университет». В рамках национального проекта «Экология» региональным оператором по обращению с ТКО МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» на площадке университета были установлены контейнеры для раздельного сбора таких отходов, как стекло, бумага, пэт-бутылки и общие отходы.