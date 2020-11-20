Студент из Башкирии занял первое место в Международном форуме, посвященном обращению с ТКО

Радмир Мирзаматов из Башкирии стал обладателем первого места в Международном конкурсе. Студент аграрного университета представил свою модель того, как можно сортировать и утилизировать бытовые отходы. О юноше и его успехах рассказали в Министерстве природопользования и экологии РБ.

Радмир Мирзаматов представил на научном форуме свою работу по экономическому обоснованию раздельного сбора и утилизации ТКО на примере своего вуза - БашГАУ. Он вместе с другими студентами под руководством научного руководителя доктора технических наук, профессора Наила Минигазимова провел исследования морфологического состава твердых коммунальных отходов в общежитиях, изучил расчет стоимости сдачи вторичных материальных ресурсов, которые образуются на территории аграрного университета.

«Внедрение всех мероприятий по раздельному сбору ТКО позволит минимум на 50 процентов уменьшить массу вывозимых на полигон отходов, что должно в два раза снизить плату за захоронение, а сдача собранных вторичных материальных ресурсов позволит компенсировать часть расходов университета на утилизацию отходов»

Радмир Мирзаматов

Начальник сводно-аналитического отдела Минэкологии РБ Ринат Фаткуллин, поздравив Радмира с победой, отметил, что все эти исследования и предложения студентов БашГАУ будут активно применяться на практике для улучшения благоприятной окружающей среды.

Именно в Башкирском государственном аграрном университете впервые в республике в марте текущего года был запущен новый социально-образовательный экологический проект «Студенты за раздельный сбор отходов», а также подписано соглашение о сотрудничестве в области экологии между Минэкологии РБ и ФГБУ ВО «Башкирский государственный аграрный университет». В рамках национального проекта «Экология» региональным оператором по обращению с ТКО МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» на площадке университета были установлены контейнеры для раздельного сбора таких отходов, как стекло, бумага, пэт-бутылки и общие отходы.