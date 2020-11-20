Студент из Башкирии занял первое место в Международном форуме, посвященном обращению с ТКО

Именно в Башкирском государственном аграрном университете впервые в республике в марте текущего года был запущен новый социально-образовательный экологический проект «Студенты за раздельный сбор отходов», а также подписано соглашение о сотрудничестве в области экологии между Минэкологии РБ и ФГБУ ВО «Башкирский государственный аграрный университет». В рамках национального проекта «Экология» региональным оператором по обращению с ТКО МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» на площадке университета были установлены контейнеры для раздельного сбора таких отходов, как стекло, бумага, пэт-бутылки и общие отходы.