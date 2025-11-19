Студенты-архитекторы из Уфы завоевали призовые места на международном конкурсе

Гран-при, девять первых и одно второе место. Студенты архитектурно-строительного института УГНТУ достойно представили республику на международном конкурсе архитектурного рисунка имени В.М. Соняка. Всего в конкурсе приняли участие более 300 студентов из Екатеринбурга, Минска, Санкт-Петербурга, Казани и других городов. Они представили на суд международного жюри 360 работ.

Знакомые очертания родного города – это Дёмский вокзал глазами третьекурсника Родиона Грачева. Над созданием картины студент трудился 60 часов, ведь архитектура требует точности. К слову, выбор именно этого городского объекта был не случаен.

Работы представляли в трех номинациях: рисунок с натуры, по воображению и по представлению. Так, студентка второго курса Амалия Фазлутдинова за основу взяла аэропорт Баку и добавила своё видение архитектурного строения.

Правильное построение перспективы, выдержанные пропорции, грамотное использование цвета и фактуры – всё это необходимо, чтобы передать объём, материальность, атмосферу и масштаб. Так родилась и картина Свято-Георгиевского монастыря «Святые кустики», удостоенная гран-при. На её реализацию у пятикурсницы Валерии Лапиной ушел практически год.

Студенты Башкортостана принимают участие в международном конкурсе архитектурного рисунка уже 25 лет, с момента его основания, и каждый раз привозят призовые места. Так, в текущем году студенты завоевали гран-при, девять первых и одно второе место.