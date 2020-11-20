В Уфе осудили таксиста, который надругался над школьницей в спортзале

В Уфе был задержан 29-летний парень, который обвиняется в сексуальном насилии над несовершеннолетней. Подозреваемый совратил 17-летнюю школьницу в спортивном зале. Объединенная пресс-служба судов Башкирии сообщила подробности инцидента.

По версии следствия, 16 ноября молодой человек напал на улице на школьницу. Он затащил несчастную внутрь спортивного клуба, ударил головой об пол и совершил над ней «действия сексуального характера». В полицию обратилась мама пострадавшей девочки.

Подозреваемый был задержан. Суд избрал меру пресечения возможному насильнику в виде заключения под стражу до 16 января 2020 года.