В Уфе смертельная авария с участием такси попала на видео

Накануне, 22 ноября, в Уфе произошла смертельная авария. На проспекте Салавата Юлаева таксист на полной скорости врезался в столб. Кадры с места страшного ДТП попали на видео.

Известно, что мужчина двигался в сторону Сипайлово. В какой-то момент он не справился с управлением и влетел в электроопору. От полученных травм водитель скончался на месте аварии. Погибшим оказался 49-летний житель Белебея.