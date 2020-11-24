«Был скромный, но вспыльчивый»: друг рассказал о жизни уфимца, который совратил мальчика

Он вроде такой скромный был, но, если чуть-чуть что-то не так, он вспыльчивый в этом плане, но он мухи не обидит никогда. В общежитии пытались его щемить задиры, мы заступались. Ну он может украсть что-то, избить никого не может — это точно. Он такой человек, боится всего.

друг Константина