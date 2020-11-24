«Был скромный, но вспыльчивый»: друг рассказал о жизни уфимца, который совратил мальчика

Следственный комитет Башкирии разместил ориентировку предполагаемого преступника, который совратил в подъезде 7-летнего мальчика. Напомним, инцидент произошёл в Дёмском районе, неизвестный подкараулил ребёнка, совратил его в подъезде, а после украл телефон.
Подозреваемый – 22-летний Константин Силантьев. Его бывший друг рассказал о жизни и некоторых странностях в поведении парня. Товарищ разыскиваемого Константина сообщил изданию LIFE, что судьба у предполагаемого преступника тяжёлая: он долгое время провёл в приюте – его мать сидела в тюрьме за убийство. Однако Константин навещал родную маму, привозил гостинцы. Правда вскоре после освобождения женщина умерла, что негативно сказалось на психологическом состоянии парня.
Друг Константина отметил, что за парнем стали наблюдаться странности в поведении: склонность к суициду, желание называть себя женским именем, пристрастие к алкоголю и косметике. С друзьями разыскиваемый не виделся уже больше двух лет и постоянно менял местоположение.
Сейчас парень подозревается в совращении 7-летнего мальчика и разыскивается полицией.
Фото: СК РФ по РБ.