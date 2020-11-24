В Башкирии побит суточный рекорд по заболеванию пневмонией

Министерство здравоохранения Башкирии поделилось новой статистикой по заболевшим в регионе. Напомним, во всём мире свирепствует пандемия коронавируса.

Так, за сутки в республике зарегистрировали 128 новых больных. Увеличилось и число заболевших внебольничной пневмонией. Было выявлено 411 случаев заболевания. Это максимальное суточное значение за всё время пандемии. С выздоровлением выписали 416 человек, которые побороли внебольничную пневмонию.