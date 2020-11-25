Мальчика из Уфы с вывернутой ножкой отправили на лечение

Вчера проводили Клавдию с Димой в Курган в клинику им.Илизарова. Там ему сделают несколько операций в рамках программы оказания высокотехнологичной медпомощи. За это время мы подружились с Клавдией (мамой Димы). 3 года назад семья впервые попала в поле зрения соцслужб. Именно тогда у семьи появился куратор из городского центра «Журавушка». Да, за это время не произошло мощных событий как сейчас, но специалисты центра своей поддержкой не дали скатиться в никуда. Клавдия не пьет, не курит, она очень любит своих детей, посещает центр, в общем, не сдается и очень мотивирована!

Анна Таболина