Мальчика из Уфы с вывернутой ножкой отправили на лечение

История маленькогоДимы из Уфы получила продолжение. Напомним, ещё летом одинокого, хромающего мальчика обнаружили волонтёры – ребёнок бродил по Черниковке в резиновых сапожках в сильную жару.

Оказалось, у Димы врожденное косолапие. Мальчик из многодетной семьи, поэтому его мама не смогла найти финансы на дорогостоящее лечение. Сейчас женщина нигде не работает. Благодаря неравнодушным волонтёрам и широкому освящению проблемы в СМИ, о Диме узнал предприниматель, который решил помочь семье.

В старой квартире Димы был сделан ремонт, самому мальчику купили новую одежду, игрушки. Также предприниматель был готов оплатить необходимое лечение. И вот, счастливый день наступил – Дима с мамой отправился в Курган в клинику им. Илизарова. Об этом рассказала заместитель министра семьи Башкирии Анна Таболина. 

Вчера проводили Клавдию с Димой в Курган в клинику им.Илизарова. Там ему сделают несколько операций в рамках программы оказания высокотехнологичной медпомощи. За это время мы подружились с Клавдией (мамой Димы). 3 года назад семья впервые попала в поле зрения соцслужб. Именно тогда у семьи появился куратор из городского центра «Журавушка». Да, за это время не произошло мощных событий как сейчас, но специалисты центра своей поддержкой не дали скатиться в никуда. Клавдия не пьет, не курит, она очень любит своих детей, посещает центр, в общем, не сдается и очень мотивирована!

Анна Таболина 

Сам Дима с позитивом смотрит в будущее и мечтает стать водителем.