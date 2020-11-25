Мальчика из Уфы с вывернутой ножкой отправили на лечение

История маленькогоДимы из Уфы получила продолжение. Напомним, ещё летом одинокого, хромающего мальчика обнаружили волонтёры – ребёнок бродил по Черниковке в резиновых сапожках в сильную жару.
Оказалось, у Димы врожденное косолапие. Мальчик из многодетной семьи, поэтому его мама не смогла найти финансы на дорогостоящее лечение. Сейчас женщина нигде не работает. Благодаря неравнодушным волонтёрам и широкому освящению проблемы в СМИ, о Диме узнал предприниматель, который решил помочь семье.
В старой квартире Димы был сделан ремонт, самому мальчику купили новую одежду, игрушки. Также предприниматель был готов оплатить необходимое лечение. И вот, счастливый день наступил – Дима с мамой отправился в Курган в клинику им. Илизарова. Об этом рассказала заместитель министра семьи Башкирии Анна Таболина.
Сам Дима с позитивом смотрит в будущее и мечтает стать водителем.