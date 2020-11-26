На площади в Уфе установили 90-летнюю ель

Новогодняя ёлочка появилась на площади Ленина в Уфе. 90-летнее дерево установили сегодня, 26 ноября, ночью. Длина новогоднего символа составляет 30 метров.

Живую ёлку привезли из Благовещенского района. Транспортировкой и установкой дерева занимались 23 сотрудника «Горзеленхоза». Начальник отдела лесного хозяйства, благоустройства и лесопарковых работ Максим Щербаков отметил, что на днях ёлку начнут украшать, а вокруг неё появится ледовый городок.