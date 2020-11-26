В Башкирии хотят экспортировать необработанный прополис в Японию

Башкирия может стать поставщиком необработанного прополиса. Уникальным продуктом заинтересовались партнеры из Японии. В стране восходящего солнца особенно любят и ценят мед и его производные.
На днях в Уфе в ходе видеоконференции «Час с Торгпредом» с заместителем Торгового представителя РФ в Японии Алексеем Караивановым стало известно, что японские предприятия заинтересованы и готовы закупать необработанный прополис в Республике Башкортостан.
Прополис или пчелиный клей – это ценный продукт, который вырабатывают пчелы в течение своей жизнедеятельности в качестве строительного материала для ульев. Известно, что прополис может эффективно снимать воспаление, дезактивировать вредные бактерии, заживлять раны, снимать боль и даже останавливать онкологические процессы
Председатель Госкомитета РБ по внешнеэкономическим связям и конгрессной деятельности Маргарита Болычева отметила, что у Башкирии налажены тесные связи с японской стороной.
В свою очередь Алексей Караиванов подтвердил, что, действительно, Япония сейчас находится в поиске поставщиков прополиса и высказал намерение оказать поддержку башкирским производителям в этом вопросе. Также он рассказал о культурных особенностях ведения бизнеса с японскими партнерами, заключении госконтрактов, сертификации и способах транспортировки товаров из России. По словам Алексея Караиванова, наиболее перспективными направлениями для экспорта в Японию сегодня являются металлы высокой обработки, IT, медицинская, продовольственная и сельскохозяйственная продукции.
Мероприятия «Час с Торгпредом» проводятся еженедельно в Госкомитета по внешнеэкономическим связям РБ с целью активной реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в Башкортостане. На этот раз в заседании «Час с Торгпредом» приняли участие заместитель председателя республиканского ведомства Лена Изотова, директор Центра поддержки экспорта РБ Ильдус Халитов и руководители 26 республиканских предприятий, которые выступили с презентацией своих компаний, ориентированных на экспорт в Японию.
По итогам 2019 года Япония занимает 27 место во внешнеторговом обороте Республики Башкортостан. За 2019 год взаимный товарооборот сложился в сумме $30,3 млн. В январе-сентябре 2020 года суммарный объем экспорта и импорта достиг $25,9 млн, что на 32,4% больше по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года.