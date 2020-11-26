В Башкирии хотят экспортировать необработанный прополис в Японию

В свою очередь Алексей Караиванов подтвердил, что, действительно, Япония сейчас находится в поиске поставщиков прополиса и высказал намерение оказать поддержку башкирским производителям в этом вопросе. Также он рассказал о культурных особенностях ведения бизнеса с японскими партнерами, заключении госконтрактов, сертификации и способах транспортировки товаров из России. По словам Алексея Караиванова, наиболее перспективными направлениями для экспорта в Японию сегодня являются металлы высокой обработки, IT, медицинская, продовольственная и сельскохозяйственная продукции.