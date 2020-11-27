Поссорился с отчимом: стали известны подробности исчезновения 14-летнего мальчика в Башкирии

26 ноября 14-летний Данил Мавлеткулов ушёл из дома в Стерлитамаке. Мальчик пошёл на улицу с собакой, а обратно не вернулся до сих пор. Обеспокоенные родители обратились за помощью к волонтерам и в полицию.

Оказывается, подросток ушёл из дома после ссоры с отчимом. Как сообщает ИА «Башинформ», Данил обиделся на отчима за то, что тот отнял его телефон и наказал выйти на улицу. Только к вечеру, после возвращения матери домой, семья забеспокоилась. Этой же ночью мама мальчика написала заявление в полицию.

Из дома Данил уходит не в первый раз. Раньше семья жила в Мелеузе, где одноклассники мальчика часто задирали его из-за внешности и некоторых особенностей поведения. Обычно Данил возвращался на следующий день, но так долго ещё никогда не отсутствовал. Мама мальчика предполагает, что он мог отправиться к родственникам биологического отца в Салават или Стерлибашевский район.

Приметы: рост примерно 170 см, телосложение полное, светлые короткие волосы. Был одет: коричневая шапка, синяя куртка с коричневым мехов изнутри, синие брюки и черные ботинки. Особые приметы: носит очки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят сообщить по телефону: 8-987-10-60-601 или 02.