Жители Башкирии смогут пожаловаться на работу скорой помощи онлайн

Жители Башкирии, которые столкнулись с проблемой вызова скорой помощи, смогут пожаловаться на проблему через портал Госуслуги. Об этом сообщается на самом информационном сайте.

У всех пациентов, которые не смогли дождаться скорой помощи, не дозвонились в поликлинику в условиях распространения коронавирусной инфекции, появилась возможность рассказать об этом. Благодаря поступающим жалобам планируется наладить систему оказания помощи заболевавшим.