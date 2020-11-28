Стали известны подробности смерти пропавшей в Башкирии 42-летней женщины

Напомним, о пропаже Альфии заявили её родственники. 18 ноября она уехала из дома в селе Абзаково на личном автомобиле, а после перестала выходить на связь. Через 4 дня её автомобиль обнаружили недалеко от города Верхнеуральска в Челябинской области. Вскоре в садовом товариществе недалеко от Магнитогорска было найдено и тело самой пропавшей.

Как сообщает пресс-служба СК РФ по РБ, к смерти несчастной причастен её бывший 41-летний сожитель. По предварительной информации, 19 ноября они отравились в Челябинскую область вместе. Но уже на следующий день мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил скандал на почве ревности. В порыве злости он ударил бывшую возлюбленную ножом в грудь, после спрятал тело в лесу, кровавые чехлы от машины выбросил в кусты, а машину оставил недалеко от Верхнеуральска. Подозреваемый был обнаружен в Екатеринбурге.