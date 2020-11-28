В Башкирии стала известна судьба пропавшей без вести 42-летней женщины

Волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Башкортостан» сообщили трагическую новость. Стала известна судьба без вести пропавшей 42-летней Альфии Даутовой. Женщину нашли мёртвой.
Пропавшую искали около 10 дней. 18 ноября Альфия уехала на своём автомобиле из дома. С тех пор её местоположение было неизвестным. 25 ноября очевидцы обнаружили машину женщины в лесу в Челябинской области. Примечательно, что автомобиль стоял в лесопосадке ещё с 20 ноября.
Сегодня, 28-го числа, стало известно, что Альфия найдена мёртвой. Волонтёры благодарят всех неравнодушных за помощь в поисках и приносят искренние соболезнования семье и близким погибшей.
Редакция bash.news также приносит искренние соболезнования семье Альфии Даутовой.