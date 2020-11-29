«Представлялся другим именем»: стала известна личность убийцы 42-летней женщины, пропавшей в Башкирии

Стало известно, кто убил пропавшую 10 дней в Башкирии 42-летнюю Альфию Д. Убийцей оказался сожитель женщины 41-летний Бахтияр Э.

Известно, что пара часто ссорилась из-за ревности Бахтияра. Мужчина изводил женщину постоянными конфликтами и беспочвенными обвинениями в неверности. К тому же, мужчину злила и профессия Альфии – она работала таксистом.

В день трагедии пара поехала за продуктами в Магнитогорск, но в очередной раз началась ссора: Бахтияр вновь заревновал Альфию. В порыве гнева мужчина взял нож и воткнул в грудь женщины. Она умерла от потери крови и травм, несовместимых с жизнью.

19 ноября они отравились в Челябинскую область вместе. Но уже на следующий день мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил скандал на почве ревности. В порыве злости он ударил бывшую возлюбленную ножом в грудь, после спрятал тело в лесу, кровавые чехлы от машины выбросил в кусты, а машину оставил недалеко от Верхнеуральска. Подозреваемый был обнаружен в Екатеринбурге.

пресс-служба СК РФ по РБ 

Близкие друзья пары говорят, что Бахтияр почему-то представлялся другим именем. В кругу их знакомых он предпочитал использовать имя Тимур. Известно, что мужчина ранее был неоднократно судим.

В настоящее время с подозреваемым проводятся первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, тело потерпевшей обнаружено, следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления, по изъятым предмет планируется проведение судебных экспертиз.

пресс-служба СК РФ по РБ 
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