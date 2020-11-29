«Представлялся другим именем»: стала известна личность убийцы 42-летней женщины, пропавшей в Башкирии

19 ноября они отравились в Челябинскую область вместе. Но уже на следующий день мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил скандал на почве ревности. В порыве злости он ударил бывшую возлюбленную ножом в грудь, после спрятал тело в лесу, кровавые чехлы от машины выбросил в кусты, а машину оставил недалеко от Верхнеуральска. Подозреваемый был обнаружен в Екатеринбурге.

пресс-служба СК РФ по РБ