«Представлялся другим именем»: стала известна личность убийцы 42-летней женщины, пропавшей в Башкирии

Стало известно, кто убил пропавшую 10 дней в Башкирии 42-летнюю Альфию Д. Убийцей оказался сожитель женщины 41-летний Бахтияр Э.
Известно, что пара часто ссорилась из-за ревности Бахтияра. Мужчина изводил женщину постоянными конфликтами и беспочвенными обвинениями в неверности. К тому же, мужчину злила и профессия Альфии – она работала таксистом.
В день трагедии пара поехала за продуктами в Магнитогорск, но в очередной раз началась ссора: Бахтияр вновь заревновал Альфию. В порыве гнева мужчина взял нож и воткнул в грудь женщины. Она умерла от потери крови и травм, несовместимых с жизнью.
Близкие друзья пары говорят, что Бахтияр почему-то представлялся другим именем. В кругу их знакомых он предпочитал использовать имя Тимур. Известно, что мужчина ранее был неоднократно судим.