В Уфе нашли загадочно пропавшего 13-летнего Егора Давыдова

Волонтёры поисково-спасательной организации «Лиза Алерт Башкортостан» сообщили о завершении очередных поисков. В Уфе был найден 13-летний Егор Давыдов.

Поиски подростка заняли более семи дней. Ещё 23 ноября мальчик ушёл из дома и пропал без вести. Обеспокоенные родители обратились к волонтёрам и в полицию.

Благодаря упорной работе Егор был найден живым и здоровым. Где мальчик пропадал всё это время – не сообщается. Волонтёры благодарят за помощь всех неравнодушных, кто помог в поисках ребёнка.