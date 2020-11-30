В Башкирии после взрыва на оборонном заводе погиб ещё один человек

Стали известно, что ещё одна сотрудница оборонного завода «Авангард» скончалась в больнице. Напомним, на территории предприятия произошёл взрыв. Об этом сообщил председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров.

23 ноября при переработке на горизонтальных вальцах произошла вспышка спецпродукции с образованием высокой температуры и большого количества газов. Из-за возникшего пожара на месте происшествия погибла 45-летняя сотрудница. Ещё двое женщин были срочно госпитализированы. Сегодня стало известно, что одна из них погибла от полученных ожогов.