В Башкирии после взрыва на оборонном заводе погиб ещё один человек

Стали известно, что ещё одна сотрудница оборонного завода «Авангард» скончалась в больнице. Напомним, на территории предприятия произошёл взрыв. Об этом сообщил председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров.

23 ноября при переработке на горизонтальных вальцах произошла вспышка спецпродукции с образованием высокой температуры и большого количества газов. Из-за возникшего пожара на месте происшествия погибла 45-летняя сотрудница. Ещё двое женщин были срочно госпитализированы. Сегодня стало известно, что одна из них погибла от полученных ожогов.

Третья пострадавшая находится на амбулаторном лечении. Её состояние оценивается как удовлетворительное.

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