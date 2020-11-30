В Уфе мужчина убил друга и сам позвонил в полицию

Правоохранительные органы Башкирии занимаются расследованием страшного убийства. 29 ноября утром в полицию поступило сообщение об обнаружении тела 49-летнего мужчины. О страшной находке рассказал его 36-летний товарищ из Межгорья.

Пресс-служба СК РФ по РБ сообщает, что тело было найдено в квартире по улице Шота Руставели. Обеспокоенный друг сообщил прибывшей полиции, что мужчина добровольно решил уйти из жизни. Однако полицейским удалось выяснить, что сообщивший о теле мужчина причастен к смерти товарища.

Оказалось, в ночь с 28 по 29 ноября друзья вместе распивали спиртные напитки. Между ними возникла ссора из-за того, что убитый нигде не работал. Тогда подозреваемый схватил нож и ударил оппонента в шею. Несчастный скончался сразу на месте происшествия.

На следующее утро убийца вложил нож в руку мертвого товарища, чтобы подстроить самоубийство, а потом сообщил о теле в полицию.

В настоящее время с задержанным проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователями проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначен комплекс судебных экспертиз. пресс-служба СК РФ по РБ