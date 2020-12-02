В Башкирии вновь увеличилось число заболевших пневмонией

Министерство здравоохранения Башкирии опубликовало новые данные об эпидемиологической ситуации в регионе. Напомним, за последние сутки было зарегистрировано 142 новых пациента с коронавирусом.

Также увеличилось число пациентов с внебольничной пневмонией. За сутки этот диагноз поставили ещё 427 пациентам. С выздоровлением было выписано 433 человека.

3345 человек находятся под наблюдением с подозрением на коронавирусную инфекцию. В стационарах Башкирии находятся 549 человек с подтвержденным коронавирусом. Из них 43 – в тяжелом состоянии, а 11 нуждаются в ИВЛ. Лечатся дома с лёгкой формой заболевания 1774 пациентов.