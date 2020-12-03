В Башкирии установили личность провалившегося под лёд мужчины

Накануне, 2 декабря, стало известно о несчастном случае в Туймазинском районе. На озере Кандрыкуль под лёд провалился мужчина на мотобуксировщике. Как сообщает ИА «Башинформ», родственники пострадавшего опознали его вещи.

Личные вещи пропавшего остались на берегу. Мотобуксировщик был найден в 800 метрах от берега. Тело 45-летнего мужчины пока не было найдено.

Поисково-спасательные работы запланированы на 3 декабря, то есть на сегодня. Поисками займутся сотрудники Уфимского поисково-спасательного отряда филиал Приволжского регионального ПСО МЧС России.