В Башкирии представители 22 предприятий пройдут бесплатное экспортное обучение

Специалисты республиканского ведомства подробно пояснили, что акселерационная программа направлена на реализацию экспортного потенциала предприятий и формирование системного подхода к структурированию экспортного проекта от выбора зарубежного рынка до расчета оптимального логистического маршрута, минимизации рисков и снижения издержек. В нее входят 6 интенсивных двухдневных образовательных модулей̆ (50% теории и 50% практики), позволяющих предприятиям-участникам получить необходимые знания и навыки для эффективной̆ реализации экспортного проекта. Кроме того, программа включает в себя двухнедельные межмодульные периоды, в ходе которых участники получат необходимые консультации и меры поддержки, позволяющие обеспечить подготовку экспортного плана. Компания – участник получает поддержку на всех этапах со стороны наставников и трекеров. Цель участия в программе – заключение участниками акселерации новых внешнеторговых контрактов по истечении 12 месяцев с даты вхождения в экспортную акселерационную программу.