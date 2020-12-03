В Башкирии представители 22 предприятий пройдут бесплатное экспортное обучение

В Башкирии 22 предприятия получили возможность пройти экспортное обучение. Это будет уже третий поток, отметили в Госкомитете по внешнеэкономическим связям. К тому же, вся образовательная программа будет бесплатной.
Председатель Госкомитета РБ по внешнеэкономическим связям и конгрессной деятельности Маргарита Болычева рассказала, что акселерационная программа «Экспортный форсаж» реализуется в Башкортостане при поддержке Российского экспортного центра.
Специалисты республиканского ведомства подробно пояснили, что акселерационная программа направлена на реализацию экспортного потенциала предприятий и формирование системного подхода к структурированию экспортного проекта от выбора зарубежного рынка до расчета оптимального логистического маршрута, минимизации рисков и снижения издержек. В нее входят 6 интенсивных двухдневных образовательных модулей̆ (50% теории и 50% практики), позволяющих предприятиям-участникам получить необходимые знания и навыки для эффективной̆ реализации экспортного проекта. Кроме того, программа включает в себя двухнедельные межмодульные периоды, в ходе которых участники получат необходимые консультации и меры поддержки, позволяющие обеспечить подготовку экспортного плана. Компания – участник получает поддержку на всех этапах со стороны наставников и трекеров. Цель участия в программе – заключение участниками акселерации новых внешнеторговых контрактов по истечении 12 месяцев с даты вхождения в экспортную акселерационную программу.
АНО ДПО «Школа экспорта АО «Российский экспортный центр» реализует в регионах свои образовательные направления. Обучение по акселерационной программе «Экспортный форсаж», которую проводит в Башкортостане региональный Центр поддержки экспорта, бесплатное и субсидируется в рамках федерального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта», утвержденногонациональным проектом «Международная кооперация и экспорт», а также национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».