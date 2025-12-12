В Башкирии программист бесплатно ремонтирует инвалидные коляски

В Уфимском районе программист помогает людям с ограниченными возможностями здоровья. Он готов бесплатно ремонтировать инвалидные коляски. Для удобства передвижения по бездорожью мужчина изобрел и электромобиль.

Инвалидная коляска – единственное средство передвижения для людей с ограниченными возможностями здоровья. Как и любой вид транспорта, она может ломаться. Ильгиз Фазлыев как никто знает об этом. Совсем недавно город лишился единственного центра по ремонту инвалидных колясок. Мужчина не стал ждать помощи от других и взялся чинить транспорт самостоятельно, чтобы вернуть людям свободу передвижения.

Помимо ремонта инвалидных колясок, Ильгиз занимается разработкой и созданием собственных электромобилей. Они приспособлены к условиям жизни за городом. Большие колеса и автоматизированное управление помогают без затруднений передвигаться по гравию и снегу. В будущем он планирует продавать такие инвалидные коляски. Ниже на фото страница во «ВКонтакте», через которую можно связаться с Ильгизом.