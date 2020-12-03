В пяти проектах НОЦ в Башкирии участвует УГАТУ

В создание НОЦ мирового уровня в Уфе вместе другими вузами Башкирии активно включился УГАТУ. Об этом заявил ректор вуза Сергей Новиков.

Университет выступает участником разработки критических технологий для сфер машиностроения, энергетики, IT, медицины, авиадвигателестроения, телекоммуникаций. Участие университета в Евразийском НОЦ идет в пяти проектах по направлениям «Передовые производственные технологии и инжиниринг» и «Биомедицина и генетика». Они же составляют ядро стратегии развития УГАТУ, которая в настоящее время разрабатывается на конкурс по Программе стратегического академического лидерства университетов.

Сергей Новиков, ректор УГАТУ

Напомним, проект создания Евразийского НОЦ мирового уровня в Уфе выиграл в правительственном конкурсе. Его финансирование будет осуществляться из федерального бюджета. Об этом на заседании в Правительстве РФ заявил Премьер-министр России Михаил Мишустин. Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что для создания НОЦ мирового уровня в регионе есть все необходимые ресурсы.

Фото: Радий Хабиров.