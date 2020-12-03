В пяти проектах НОЦ в Башкирии участвует УГАТУ

Университет выступает участником разработки критических технологий для сфер машиностроения, энергетики, IT, медицины, авиадвигателестроения, телекоммуникаций. Участие университета в Евразийском НОЦ идет в пяти проектах по направлениям «Передовые производственные технологии и инжиниринг» и «Биомедицина и генетика». Они же составляют ядро стратегии развития УГАТУ, которая в настоящее время разрабатывается на конкурс по Программе стратегического академического лидерства университетов.

Сергей Новиков, ректор УГАТУ