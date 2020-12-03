В пяти проектах НОЦ в Башкирии участвует УГАТУ

В создание НОЦ мирового уровня в Уфе вместе другими вузами Башкирии активно включился УГАТУ. Об этом заявил ректор вуза Сергей Новиков.
Напомним, проект создания Евразийского НОЦ мирового уровня в Уфе выиграл в правительственном конкурсе. Его финансирование будет осуществляться из федерального бюджета. Об этом на заседании в Правительстве РФ заявил Премьер-министр России Михаил Мишустин. Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что для создания НОЦ мирового уровня в регионе есть все необходимые ресурсы.
Фото: Радий Хабиров.