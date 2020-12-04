В Башкирии волк, который напал на людей, болел бешенством

В деревне Азнагулово Белорецкого района был введён карантин по бешенству. Указ уже подписан Главой Башкирии и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации республики.

Такое решение связано с недавним нападением волка на людей. 8 ноября лесной зверь напал на фермера, его собаку и проходившую рядом женщину. Справиться с агрессивным животным удалось участковому – он застрелил волка.

Женщина в инциденте пострадала больше всего – у неё диагностировали несколько переломов, укусы и травму глаза. Убитого волка осмотрели ветеринары, которые пришли к выводу, что животное заражено вирусом бешенства. Соответственно, лица, которые контактировали с больным волком, получают необходимую помощь.

С 30 ноября на территории местного фермерства установлены ограничительные мероприятия. На карантинной территории запрещаются проведение выставок собак и кошек, выводок и натаска собак, торговля домашними животными, вывоз собак и кошек за пределы карантинной территории, отлов диких животных.