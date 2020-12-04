В Уфе найдено тело 13-летнего школьника

Страшная трагедия произошла в Уфе. 13-летний ученик одной из школ Октябрьского района был найден мёртвым. Подробности трагедии сообщили корреспонденты издания «UFA1» со ссылкой на источник в учебном учреждении.

Известно, что мальчик проживал в том же доме, в котором недавно погиб 11-летний подросток. Напомним, школьник упал из окна многоэтажного здания после ссоры с мамой из-за олимпиады.