В Уфе найдено тело 13-летнего школьника

Страшная трагедия произошла в Уфе. 13-летний ученик одной из школ Октябрьского района был найден мёртвым. Подробности трагедии сообщили корреспонденты издания «UFA1» со ссылкой на источник в учебном учреждении.
Известно, что мальчик проживал в том же доме, в котором недавно погиб 11-летний подросток. Напомним, школьник упал из окна многоэтажного здания после ссоры с мамой из-за олимпиады.
13-летний мальчик также был расстроен своими оценками. Видимо, школьник очень переживал из-за плохой учёбы и решился на крайние меры.