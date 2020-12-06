Взял машину у отца: появились подробности жуткого ДТП, в котором погибли три подростка

Одной из причин гибели подростков стали бесхозные лошади на дороге. Уже два года наша команда борется с этой напастью. Что красиво для туристов — то опасно для нас. Сегодня мы используем все возможные и невозможные меры для того, чтобы лошадей на дорогах не было. К сожалению, несовершенство законодательства в этой области не позволяет принимать действенных мер против безответственных владельцев табунов — как малых, так и больших. На территории района действуют несколько кард, работают постоянные мобильные группы, но этих мер при штрафе в 1000 рублей недостаточно.

Ильдар Нафиков, глава Абзелиловского района