Взял машину у отца: появились подробности жуткого ДТП, в котором погибли три подростка

Сегодня, 6 декабря, около поселка Атавды в Абзелиловском районе Башкирии трагически погибли в ДТП три подростка. Стали известны подробности этой жуткой аварии.
Напомним, 16-летний водитель "Нексии" сбил лошадь с жеребенком, после чего иномарка съехала в кювет. Как сообщает ИА "Башинформ", подросток взял машину у отца. Соответственно, водительского удостоверения у него не было.
В результате жуткой аварии погибли 15-летние парень и девушка, а также 16-летний водитель. В настоящее время за жизни двух 16-летних пассажирок борются врачи.
Трагедию прокомментировал глава Абзелиловского района Башкирии Ильдар Нафиков.
Фото: ИА «Башинформ» и ГИБДД по РБ