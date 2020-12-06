Стало известно состояние двух девочек из Башкирии, попавших в ДТП с лошадьми

В региональном Минздраве рассказали о состоянии двух девочек, пострадавших в ДТП с лошадьми. Подростки были госпитализированы в Белорецкую районную больницу. Об этом сообщает ИА "Башинформ".

Одна из девочек в состоянии средней тяжести помещена в общую палату. Вторая девочка остается в реанимации. Ее состоянии оценивается как тяжёлое стабильное.

пресс-секретарь Минздрава Башкирии

Напомним, сегодня, 6 декабря, около поселка Атавды в Абзелиловском районе Башкирии 16-летний водитель "Нексии" сбил лошадь с жеребенком, после чего иномарка съехала в кювет. Выяснилось, что подросток взял машину у отца. В результате жуткой аварии погибли 15-летние парень и девушка, а также 16-летний водитель. В настоящее время за жизни двух 16-летних пассажирок борются врачи.

Трагедию прокомментировал глава Абзелиловского района Башкирии Ильдар Нафиков.

Одной из причин гибели подростков стали бесхозные лошади на дороге. Уже два года наша команда борется с этой напастью. Что красиво для туристов — то опасно для нас. Сегодня мы используем все возможные и невозможные меры для того, чтобы лошадей на дорогах не было. К сожалению, несовершенство законодательства в этой области не позволяет принимать действенных мер против безответственных владельцев табунов — как малых, так и больших. На территории района действуют несколько кард, работают постоянные мобильные группы, но этих мер при штрафе в 1000 рублей недостаточно.

Ильдар Нафиков, глава Абзелиловского района

Фото: ИА «Башинформ» и ГИБДД по РБ