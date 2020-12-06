Стало известно состояние двух девочек из Башкирии, попавших в ДТП с лошадьми

В региональном Минздраве рассказали о состоянии двух девочек, пострадавших в ДТП с лошадьми. Подростки были госпитализированы в Белорецкую районную больницу. Об этом сообщает ИА "Башинформ".
Напомним, сегодня, 6 декабря, около поселка Атавды в Абзелиловском районе Башкирии 16-летний водитель "Нексии" сбил лошадь с жеребенком, после чего иномарка съехала в кювет. Выяснилось, что подросток взял машину у отца. В результате жуткой аварии погибли 15-летние парень и девушка, а также 16-летний водитель. В настоящее время за жизни двух 16-летних пассажирок борются врачи.
Трагедию прокомментировал глава Абзелиловского района Башкирии Ильдар Нафиков.
Фото: ИА «Башинформ» и ГИБДД по РБ