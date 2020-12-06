Евразийский научно-образовательный центр в Башкирии получил федеральный статус

Башкортостан добился своего. Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня в республике получил федеральный статус. О победе в конкурсном отборе в ходе видеоселекторного совещания сообщил Председатель Правительства России Михаил Мишустин. НОЦ в регионе будет создан в рамках национального проекта «Наука». Что это даст Башкортостану?
Традиционное совещание в правительстве по понедельникам Радий Хабиров завершил необычно. Он попросил поддержки перед защитой проекта Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня.
В итоге республика добилась своего. О победе Башкортостана в конкурсном отборе в ходе видеоселекторного совещания сообщил Председатель Правительства России Михаил Мишустин. По указу Президента России Владимира Путина в ближайшие годы в стране должны быть создано не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня. Первая пятерка таких центров уже получила финансирование. Во второй – в числе победителей и Башкортостан.
Михаил Мишустин напомнил, что это уже вторая пятёрка победителей правительственного конкурса. Первые научно-образовательные центры, которые расположены в Пермском крае, Нижегородской, Тюменской, Белгородской и Кемеровской областях, уже получили гранты. На это было направлено более 700 млн рублей.
Защищая проект, Радий Хабиров указал на все необходимые ресурсы для создания НОЦ в Башкортостане. Это экономика, которая включает сильнейшие в стране нефтехимию, авиадвигателестроение, машиностроение, АПК, фарминдустрию и туризм. Создано пять ТОСЭР и особая экономическая зона «Алга». Республика будет задавать тренды на весь мир и благодаря «зеленым технологиям».
Интеграция вузов в единый мощный научный центр позволит создать базу для исследовательской деятельности более четрых тысяч специалистов, оборудовать три лаборатории мирового уровня. Также в Башкортостане подготовили проект строительства межвузовского кампуса на пять тысяч мест, чтобы молодёжь не уезжала из республики на учёбу в другие регионы. В перспективе ожидается рост числа иностранных студентов до 10 тысяч человек и увеличение турпотока в регион на 750 тысяч гостей.
Попросив в начале недели поддержки, Радий Хабиров затем поблагодарил всю команду в социальных сетях. Глава Башкортостана написал, что Евразийский НОЦ мирового уровня будет и центром притяжения инновационного бизнеса, и фабрикой стартапов, и местом открытий. Также Радий Хабиров подчеркнул: точка невозврата пройдена и нужно еще немного времени до того, как всё начнет реализовываться.