Евразийский научно-образовательный центр в Башкирии получил федеральный статус

Башкортостан добился своего. Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня в республике получил федеральный статус. О победе в конкурсном отборе в ходе видеоселекторного совещания сообщил Председатель Правительства России Михаил Мишустин. НОЦ в регионе будет создан в рамках национального проекта «Наука». Что это даст Башкортостану?

Традиционное совещание в правительстве по понедельникам Радий Хабиров завершил необычно. Он попросил поддержки перед защитой проекта Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня.

В итоге республика добилась своего. О победе Башкортостана в конкурсном отборе в ходе видеоселекторного совещания сообщил Председатель Правительства России Михаил Мишустин. По указу Президента России Владимира Путина в ближайшие годы в стране должны быть создано не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня. Первая пятерка таких центров уже получила финансирование. Во второй – в числе победителей и Башкортостан.

На этой неделе Правительство подвело итоги конкурсного отбора научно-образовательных центров, которым будет предоставлена государственная поддержка. Отобрано пять центров, большинство из которых – межрегиональные. Михаил Мишустин, Председатель Правительства Российской Федерации

Михаил Мишустин напомнил, что это уже вторая пятёрка победителей правительственного конкурса. Первые научно-образовательные центры, которые расположены в Пермском крае, Нижегородской, Тюменской, Белгородской и Кемеровской областях, уже получили гранты. На это было направлено более 700 млн рублей.

Программы очень серьезные. Они свидетельствуют и о научно-техническом потенциале, о желании глав субъектов развивать и что очень важно, мы подчеркиваем, желание самого бизнеса и его стремление в этом процессе участвовать. Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя Правительства России

Это важно для них самих. Они должны объяснить, почему они стали и доказать, что это абсолютно справедливо и абсолютно честно, что они оказались среди выбранных лидеров и показать пример всем остальным, что именно так можно двигаться в этом направлении. Андрей Фурсенко, помощник Президента России

Защищая проект, Радий Хабиров указал на все необходимые ресурсы для создания НОЦ в Башкортостане. Это экономика, которая включает сильнейшие в стране нефтехимию, авиадвигателестроение, машиностроение, АПК, фарминдустрию и туризм. Создано пять ТОСЭР и особая экономическая зона «Алга». Республика будет задавать тренды на весь мир и благодаря «зеленым технологиям».

Проектное направление «Новая среда жизни» обеспечит переход к зеленым технологиям в сельском хозяйстве, а также комплексное развитие международных геопарков «Торатау» и «Янган-Тау» в рамках научной программы Юнеско. Проекты в сфере передовых производственных технологий позволит разработать компоненты технологий электрических машин нового поколения, для электрического самолета, высокопрочных самолетов нового класса для авиационной, космической, энергетической и медицинской промышленности. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Интеграция вузов в единый мощный научный центр позволит создать базу для исследовательской деятельности более четрых тысяч специалистов, оборудовать три лаборатории мирового уровня. Также в Башкортостане подготовили проект строительства межвузовского кампуса на пять тысяч мест, чтобы молодёжь не уезжала из республики на учёбу в другие регионы. В перспективе ожидается рост числа иностранных студентов до 10 тысяч человек и увеличение турпотока в регион на 750 тысяч гостей.

Мы с прицелом на международные рынки евразийского континента и всех тех проектов, в которых участвует Россия. Бюджет нашего НОЦ большой, порядка 40 млрд рублей, из которых 8 млрд направляется на технологические проекты. Составит основу развития нашей экономики к 2024 году. Наша задача за счет НОЦ придать ускорение социально-экономическому развитию республики. Вырастить инвестиции, укрепить валовой региональный продукт на 20%, увеличить НИОКР в структуре ВРП – то, что называется инновационной экономикой. В этом и смысл. Руслан Казыханов, советник Главы Республики Башкортостан по вопросам науки