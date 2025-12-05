В Уфе стартовал II Евразийский конгресс торакальных хирургов

В столице Башкортостана собрались ведущие специалисты со всей страны, а также десяти стран Европы и Азии. Всего своим опытом поделятся порядка 700 хирургов. Одной из площадок стала клиника БГМУ, где в ходе операции опытные врачи делились последними наработками.
Кроме того, в Межвузовском кампусе студенты-медики на свиньях покажут свои навыки работы в операционной. По плану после выхода из наркоза все животные должны вернуться к полноценной жизни.
В ходе конгресса также обсудят актуальные вопросы и современные вызовы в медицине. Опухоль легкого, заболевания пищевода, инфекции в торакальной хирургии, боевая травма груди и хирургия трахеи – лишь часть обсуждаемых тем.