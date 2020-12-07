В Башкирии осудили руководителей детского лагеря, где трагически погиб подросток

Напомним, в апреле 2019 года руководители детского центра привлекли подростков к уборке территории лагеря. При этом с детьми трудовые отношения оформлены не были – у подростков не было опыта, обучения и стажировки. Также руководители лагеря не организовали инструктаж для детей и не наблюдали за процессом уборки.