В Башкирии осудили руководителей детского лагеря, где трагически погиб подросток

48-летнего экс-руководителя детского лагеря и его 41-летнего заместителя признали виновными в смерти 15-летнего подростка. Суд вынес обвинительный приговор двум мужчинам.
Напомним, в апреле 2019 года руководители детского центра привлекли подростков к уборке территории лагеря. При этом с детьми трудовые отношения оформлены не были – у подростков не было опыта, обучения и стажировки. Также руководители лагеря не организовали инструктаж для детей и не наблюдали за процессом уборки.
3 июля копания подростков занималась организацией пространства на волейбольной площадке. Один из них вытащил верхний штырь, удерживающий мачту флагштока, из-за чего она упала на 15-летнего мальчика. Подросток получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте.
Подсудимые вину в совершенных преступлениях не признали. Суд приговорил обоих фигурантов к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, а также обязал каждого подсудимого выплатить по 1 млн рублей в пользу стороны потерпевшего.