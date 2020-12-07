«Нечистая сила виновата»: директор лагеря в Башкирии, где погиб подросток, не признал вину

Виновным в смерти подростка в лагере «Чайка» в Бирске вынесли приговор. Финальное заседание откладывалось несколько раз, но сегодня Фемида поставила точку в этом громком деле. Напомним, год назад в летнем лагере 15-летнего Максима придавило флагштоком. Мальчик там подрабатывал разнорабочим. На скамье подсудимых оказались директор лагеря и его заместитель. Одного обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека, другого – в нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека. Примечательно, но бывшие руководители лагеря не считают себя виновными.

Уверенные в своей невиновности двоюродные братья – руководители лагеря «Чайка», где погиб 15-летний Максим Марков, – пришли на финальное заседание в сопровождении четырех адвокатов. При виде телекамеры отворачиваются, вопросы журналистов игнорируют. Вне объектива улыбаются, будто никакой трагедии и не было. Даже адвокаты не идут на контакт и отвечают сквозь зубы.

Полтора года без сна, без смысла жить дальше. Зульфия Маркова тоже ждет этого момента. Комната Максима и его вещи остаются на своих местах, как будто он вот-вот вернется, но увы...Летом 2019 года он поехал подработать в местный лагерь с крылатым названием «Чайка», но во время установки волейбольной сетки на мальчика упал флагшток. Шансов выжить не было. Максим скончался на месте. Позже выяснится, что флагшток была закреплен неправильно. По сути трагедии было не избежать.

Когда открытие лагеря, они так же все стоят возле этого флагштока. Так же он мог упасть, но сколько бы детей погибло. Получается, что он своей смертью спас других детей. Директор сюда пришел со своим братом, в зал даже не прошел. Сказал: это нечистые силы виноваты. Конверт протянул. Мне от вас, говорю, ничего не надо, вы мне ребенка не вернете. Зульфия Маркова, мама погибшего

Радмир Азнабаев, журналист: В какую сумму вы оцениваете жизнь ребенка?

Александр Полюдов, директор детского лагеря «Чайка»: Без комментариев.

На оглашение приговора журналистов пустили, но без разрешения на съемку. Судья зачитывала вердикт более трех часов. В итоге Полюдова и Чиркова признали виновными. Обоих приговорили к двум годам колонии-поселения с выплатой моральной компенсации – по миллиону рублей с каждого. Вину они так и не признали, а вот приговору были видимо рады, подозревает мама погибшего Максима.

Когда огласили приговор, они улыбались, их адвокаты улыбались. Никакого раскаяния я не увидела. На каждом заседании выходят из суда и смеются, радуются. Они не извинилась, они и сейчас вышли довольные приговором. Зульфия Маркова, мама погибшего

Кстати, в «Чайку» Полюдов и Чирков набирали свыше 20 школьников на работу, но без официального оформления. Про инструктаж по технике безопасности и речи быть не могло. Даже зарплату несовершеннолетним работникам пришлось взыскивать через суд.

В ходе судебного заседания подсудимые отказались давать показания стороне гособвинения. Никаких мер по возмещению морального вреда матери не предприняли и даже не извинились перед ней. Камиль Исламов, старший помощник Бирского межрайонного прокурора