Уфимский врач рассказал, где чаще всего ребёнок может подхватить коронавирус
Детский врач рассказал, где дети чаще всего заболевают коронавирусной инфекцией. Напомним, по данным на 30 ноября, COVID-19 выявили у 1075 ребят несовершеннолетнего возраста.
Главный врач детской поликлиники №4 Уфы, кандидат медицинских наук Павел Павлов рассказал ИА «Башинформ», что чаще всего дети заражаются коронавирусом от родителей или близких родственников.
Чаще всего дети заболевают при контакте с заболевшими родителями, родственниками, другими детьми. Это может произойти и в школе, где дети общаются друг с другом и с учителем. Кроме того, дети посещают с родителями и общественные места: могут подхватить вирус и в магазинах, и в гостях. Прежде всего, родителям нужно знать и понимать о том, где может заболеть их ребенок и они сами.
Павел Павлов, главный врач детской поликлиники №4 Уфы, кандидат медицинских наук
По словам медика, сейчас, как никогда, важна личная гигиена. Каждый родитель должен научить ребёнка простым правилам: мыть руки и лицо, придя с улицы, а также ни в коем случае не трогать грязными руками лицо и слизистые поверхности.
От родителей во многом зависит выработка привычки у ребенка к личной гигиене, а второе – понимание того, где ребенок может заразиться. Чем раньше у ребенка выработается привычка, что при чихании рот нужно прикрывать либо платком, либо рукавом, либо маской, но никак не руками, тем меньше будет вероятность заразить окружающих. В этом плане, как в семье, так и в образовательных организациях, следует усилить воспитательную работу.
Павел Павлов, главный врач детской поликлиники №4 Уфы, кандидат медицинских наук
Павел Павлов отметил, что не стоит отправлять ребёнка в школу или детский сад, если ему нездоровится. Даже при минимальных симптомах заболевания, стоит оставить ребёнка дома и начать лечение.