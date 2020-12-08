Уфимский врач рассказал, где чаще всего ребёнок может подхватить коронавирус

Чаще всего дети заболевают при контакте с заболевшими родителями, родственниками, другими детьми. Это может произойти и в школе, где дети общаются друг с другом и с учителем. Кроме того, дети посещают с родителями и общественные места: могут подхватить вирус и в магазинах, и в гостях. Прежде всего, родителям нужно знать и понимать о том, где может заболеть их ребенок и они сами.

Павел Павлов, главный врач детской поликлиники №4 Уфы, кандидат медицинских наук