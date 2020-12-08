Стала известна предварительная причина пожара в Башкирии, в котором погибла семья

На место происшествия выехали руководство и следователи территориального следственного отдела СКР совместно с сотрудниками МВД и МЧС. В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс необходимых экспертных исследований с целью установления причин смерти семьи и причины возгорания жилого дома, допрашиваются очевидцы, устанавливаются все причины и условия, способствующие произошедшему.

пресс-служба СК РФ по РБ