Стала известна предварительная причина пожара в Башкирии, в котором погибла семья

8 декабря ночью в Башкирии произошёл смертельный пожар. В огне погибла целая семья с маленькими детьми. Следственный комитет возбудил уголовное дело и начал расследование трагедии.
Напомним, инцидент произошёл в селе Малый Менеуз Бижбулякского района. Огнём охватило частный дом. В ходе тушения в сгоревшем помещении были найдены тела мужчины и женщины 27 лет и их детей – 6-летней дочки и 4-летнего сына.
По предварительной информации, причиной возгорание могло стать неосторожное обращение с огнём.
Фото: МЧС по РБ.