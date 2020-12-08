Стала известна предварительная причина пожара в Башкирии, в котором погибла семья

8 декабря ночью в Башкирии произошёл смертельный пожар. В огне погибла целая семья с маленькими детьми. Следственный комитет возбудил уголовное дело и начал расследование трагедии.

Напомним, инцидент произошёл в селе Малый Менеуз Бижбулякского района. Огнём охватило частный дом. В ходе тушения в сгоревшем помещении были найдены тела мужчины и женщины 27 лет и их детей – 6-летней дочки и 4-летнего сына.

На место происшествия выехали руководство и следователи территориального следственного отдела СКР совместно с сотрудниками МВД и МЧС. В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс необходимых экспертных исследований с целью установления причин смерти семьи и причины возгорания жилого дома, допрашиваются очевидцы, устанавливаются все причины и условия, способствующие произошедшему.

пресс-служба СК РФ по РБ 

По предварительной информации, причиной возгорание могло стать неосторожное обращение с огнём.

Фото: МЧС по РБ. 