В Башкирии после смертельного ДТП могут ужесточить наказание за неконтролируемый выпас скота

В Госсобрании обсудят эффективность закона, по которому могут штрафовать за нарушение порядка выпаса и прогона сельхозживотных. Поводом послужилосмертельное ДТП в Абзелиловском районе.

Напомним, в воскресенье там погибли трое подростков, еще двое пострадали. Компания молодых людей взяла автомобиль у родителей и поехала ночью в соседнее село. По дороге машина врезалась в лошадей, которые стояли на проезжей части. Следователи возбудили уголовное дело.