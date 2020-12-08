В Башкирии стала известна личность погибшей от коронавируса пациентки

Министерство здравоохранения Башкирии озвучило актуальную статистику по заболевшим коронавирусом в регионе. Напомним, за последние сутки было выявлено рекордное суточное количество заразившихся – 147 человек.

Увеличилось и количество летальных исходов. За сутки подтвердилась ещё одна смерть от коронавируса. От осложнений, вызванных вирусом, скончалась 61-летняя пациентка из Уфы. У женщины были выявлены сопутствующие заболевания: ожирение 2 степени, ИБС, ДВС-синдром.

Официально за всё время пандемии от осложнений, которые вызвал коронавирус, скончалось 93 человека.

На данный момент 2779 человек болеют COVID-19. 616 из них — в стационарах республики (45 с тяжёлой формой заболевания, 13 нуждаются в аппаратах ИВЛ). На амбулаторном лечении с легкой формой заболевания 2163 человека. Ещё 1828 человек находятся в ожидании результатов тестирования на коронавирус.