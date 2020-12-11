В Башкирии врио начальника районного ГИБДД задержали за взятку

Временно исполняющий обязанности начальника ГИБДД по Учалинскому району стали фигурантом уголовного дела. Его обвиняют во взяточничестве.
Как сообщает следствие, 37-летний инспектор пообещал 35-летнему местному жителю, что его не привлекут к административной ответственности за то, что он передал свой автомобиль человеку в состоянии алкогольного опьянения. За это врио отделения получил взятку в размере 30 тысяч рублей и разрешил забрать машину со штрафстоянки.
О факте взяточничества стало известно сотрудникам Управления ФСБ. Назначена служебная проверка, а подозреваемый задержан. Решается вопрос об его увольнении.
Напомним, главный прокурор Башкирии отмечал, что самыми коррумпированными в республики оказались сотрудники правоохранительных органов.