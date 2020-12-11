В Башкирии врио начальника районного ГИБДД задержали за взятку

Как сообщает следствие, 37-летний инспектор пообещал 35-летнему местному жителю, что его не привлекут к административной ответственности за то, что он передал свой автомобиль человеку в состоянии алкогольного опьянения. За это врио отделения получил взятку в размере 30 тысяч рублей и разрешил забрать машину со штрафстоянки.