В Башкирии раскрыли личности двух жертв коронавируса

Министерство здравоохранения Башкирии озвучило новые данные по заболеваемости коронавирусом в республике. Напомним, за последние сутки выявили ещё 149 человек с COVID-19.

Также за сутки увеличилось число летальных исходов. Зафиксировано две смерти пациентов с коронавирусом. Одна из пациенток проживала в Октябрьском и имела несколько сопутствующих заболеваний: гипертоническая болезнь 3 ст., 3 ст., хронический бронхит. Ей было 69 лет. Ещё один погибший проживал в Гафурийском районе. Пациенту было 55 лет. Общее количество летальных случаев за время пандемии достигло 97 человек.

С подозрением на коронавирус в Башкирии 2225 человек, которые находятся под наблюдением на амбулаторном лечении. Одновременно болеют 2851 пациентов. Из них 681 человек – в стационарах. Тяжелых пациентов – 46 человек, а нуждаются в ИВЛ – 13. С лёгкой формой заболевания – 2170 человек.